Сейм: поставки российского газа в Латвию будут запрещены с 2023 года

Правительство уже концептуально договорилось об отказе от российского природного газа.

Первоначальное предложение о запрете поставок природного газа из России внесли депутаты Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс из партии "Консервативные".

Также приняты правила для конкретных случаев по согласованию с регулирующими органами другого государства ЕС о способах обеспечения запрета на поставки природного газа из России.

Эти правила будут применяться в случаях, когда латвийский оператор системы транспортировки и хранения природного газа AО Conexus Baltic Grid договорится с оператором другого государства о создании единой системы передачи природного газа.

Как сообщалось, Латвия и ЕС очень серьезно задумались об отказе от использования российского природного газа после войны, начатой ​​Россией против Украины.