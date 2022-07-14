Чт, 14.07.2022
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Янис Озолс, советник министра образования и науки

Сейм: поставки российского газа в Латвию будут запрещены с 2023 года

Газ. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В четверг, 14 июля, в окончательном чтении Сейм принял поправки в Закон об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

Правительство уже концептуально договорилось об отказе от российского природного газа.

Первоначальное предложение о запрете поставок природного газа из России внесли депутаты Рейнис Знотиньш и Янис Циеленс из партии "Консервативные".

Также приняты правила для конкретных случаев по согласованию с регулирующими органами другого государства ЕС о способах обеспечения запрета на поставки природного газа из России.

Эти правила будут применяться в случаях, когда латвийский оператор системы транспортировки и хранения природного газа AО Conexus Baltic Grid договорится с оператором другого государства о создании единой системы передачи природного газа.

Как сообщалось, Латвия и ЕС очень серьезно задумались об отказе от использования российского природного газа после войны, начатой ​​Россией против Украины.

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