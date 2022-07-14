Кремль провел тайный опрос населения: большинство за продолжение войны в Украине

Участникам опроса был задан один вопрос: "Некоторые говорят, что боевые действия в Украине должны быть прекращены как можно скорее. Другие считают, что на данный момент нет необходимости прекращать боевые действия. Какое мнение вам ближе - первое или второе?"

Неизвестно, сколько человек участвовало в этом опросе.

Однако, по имеющейся у "Медузы" информации, 30% опрошенных ответили, что боевые действия в Украине необходимо прекратить как можно быстрее.

На этот вопрос не смогли ответить 13% опрошенных, а 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать.

Как показывают результаты опроса, поддержка войны, развязанной Россией, увеличивается с возрастом респондентов.

В возрастной группе от 18 до 24 лет 56% выступают за прекращение войны и только 19% - за ее продолжение. В возрастной группе от 25 до 34 лет за прекращение войны выступают уже 43% респондентов, а за ее продолжение - 41%.

При этом 72% респондентов в возрастной группе старше 60 лет поддерживают продолжение войны.

Результаты этого опроса ВЦИОМ не обнародовал. Представители ВЦИОМ не стали комментировать ситуацию. От комментариев отказался и пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.