Правительство Латвии приостановило сотрудничество с Россией в ряде областей

В четверг, 14 июля, правительство приняло решение о приостановке действия постановления Кабинета министров "О соглашении между правительством Латвийской Республики и правительством Российской Федерации о создании межправительственной комиссии в сферах экономического, научно-технического, гуманитарного и культурного сотрудничества".

Как пояснили в Министерстве иностранных дел (МИД), согласно современному международному праву любая страна имеет право принимать меры в отношении страны, нарушающей свои обязательства перед международным сообществом в целом.

Таким образом, международное сообщество, включая Латвию, обязано сотрудничать, а также имеет право принимать контрмеры, чтобы мотивировать Россию прекратить нарушения международного права и полностью возместить уже совершенные нарушения.

МИД направит российской стороне уведомление о приостановке действия соглашения.