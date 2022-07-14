Сейм ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Ратификацию документа депутаты парламента приветствовали овациями стоя.

Как сообщалось, Финляндия и Швеция, которые длительное время воздерживались от участия в альянсе, приняли решение присоединиться к НАТО после вторжения России в Украину, которое кардинально изменило ситуацию с безопасностью в Европе. Обе страны получили официальное приглашение вступить в НАТО на состоявшемся в конце июня саммите альянса в Мадриде.

Как отмечает МИД, в условиях войны России против Украины, ее агрессивной риторики и потенциальной эскалации ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря Латвия и союзники по НАТО заинтересованы ускорить процесс вступления Финляндии и Швеции в альянс.

После ратификации протоколов об их вступлении в странах НАТО процесс ратификации Североатлантического договора будет начат в самих Финляндии и Швеции в соответствии с их национальными процедурами ратификации.