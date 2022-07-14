Сейм ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Сейм сегодня, 14 июля, ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Сейм сегодня, 14 июля, ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
Ратификацию документа депутаты парламента приветствовали овациями стоя.
Как сообщалось, Финляндия и Швеция, которые длительное время воздерживались от участия в альянсе, приняли решение присоединиться к НАТО после вторжения России в Украину, которое кардинально изменило ситуацию с безопасностью в Европе. Обе страны получили официальное приглашение вступить в НАТО на состоявшемся в конце июня саммите альянса в Мадриде.
Как отмечает МИД, в условиях войны России против Украины, ее агрессивной риторики и потенциальной эскалации ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря Латвия и союзники по НАТО заинтересованы ускорить процесс вступления Финляндии и Швеции в альянс.
После ратификации протоколов об их вступлении в странах НАТО процесс ратификации Североатлантического договора будет начат в самих Финляндии и Швеции в соответствии с их национальными процедурами ратификации.
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