Секс-символ ММА и 50 Cent сыграют в хорроре от сценариста "Пилы"

Фильм, который получил название Skill House, снимет режиссёр Джош Столберг, работавший над сценарием "Пилы 8" и "Пила: Спираль". Столберг намерен показать, на что начинающие блогеры и инфлюенсеры готовы ради славы. Картина выйдет на экраны в 2023 году.

Помимо Кёртиса Джексона и Пейдж Ванзант в хорроре сыграет тиктокер Брайс Холл, у которого 22 млн подписчиков. Съёмки пройдут в Лос-Анджелесе в тикток-доме Sway House.

28-летняя Пейдж Ванзант выступала в UFC в 2014-2020 годах, всего одержала в октагоне восемь побед при пяти поражениях, после чего перешла в рестлинг, бокс и кулачные бои.

Последний свой бой в Bare Knuckle FC Ванзант провела в июле прошлого года, когда проиграла решением судей американке Рэйчел Остович. 20 августа Пейдж выступит на турнире BKFC 27 в Лондоне (Великобритания), где её соперницей станет американка Чариса Сигала.