Латвийский боец ММА Александр Чижов подписал контракт с одной из ведущих бойцовских организаций в мире PFL

Контракт с организацией даёт Александру возможность реализовать себя на одной из лучших арен мирового ММА. Лига PFL отличается интересной системой набранных очков - чем ярче и быстрее ты одолеешь своих оппонентов, тем больше баллов ты набираешь.

Восемь лучших бойцов категории разыгрывают между собой гран-при, победитель которого получает весьма солидный чек в миллион долларов США.

В состав организации входят очень сильные бойцы со всего мира, в том числе бывшие звёзды сильнейшей лиги мира UFC.

"Другой уровень, другие имена, другие цифры. Рад, что в 24 года смогу представить свою страну на мировой арене", - написал Чижов в своих соцсетях.

Дебют Чижова запланирован на 20 августа в столице Великобритании Лондоне. Турнир в прямом эфире покажет американский канал ESPN+, а имя соперника латвийского бойца будет анонсировано позже.

Чижов является чемпионом мира среди профессионалов по версии World Warriors Fighting Championship (WWFC) и на данный момент проводит подготовку в лучшем зале Европы Allstars MMA Training Center. В числе его спарринг-партнёров один из самых ярких бойцов в мире смешанных единоборств Хамзат Чимаев.