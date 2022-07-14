МИД РФ призвал Украину признать "сложившиеся территориальные реалии"

"Российский подход остается прежним - будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик", - цитирует его слова "Медуза".

Руденко заявил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной: "Если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать".

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина дала внятный ответ на предложения российской стороны.

В последний раз делегации России и Украины проводили очные переговоры в конце марта в Стамбуле. По итогам встречи обе стороны заявляли, что достигли определенного прогресса в переговорах. После этого участники переговоров общались по видеосвязи. В мае представители делегаций сообщили, что переговоры приостановлены. Обе стороны обвинили друг друга в срыве процесса.