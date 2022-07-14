Главное за 14 июля ⟩ Новые решения правительства, отказ от российского газа и досрочная индексация пенсий

В среду, 13 июля, стало известно, что в Лиепае в результате семейного конфликта погибли военнослужащий и его жена. Больше подробностей о происшествии программа Degpunktā узнала, опросив их соседей.

Напряженные события недавно произошли в стороне Огре, в Мадлиене, где несколько мужчин вступили в конфликт с сотрудниками полиции, приехавшими задерживать пьяного водителя, сообщает передача Degpunktā.

Лица, проживающие за границей, должны оформить удостоверение личности (eID-карту) до 31 декабря 2024 года, напоминает Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Во вторник, 12 июля, сотрудники правоохранительных органов Екабпилса задержали мужчину, который пытался сдать бутылки с поддельными символами депозитной системы на этикетках у автомата уличного киоска депозитной системы, сообщила порталу представитель Государственной полиции Даце Калниня.

Рано утром в четверг, 14 июля, в Валмиере на Валмиерском шоссе разбился грузовой микроавтобус, в котором находились не менее пяти человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Латвийский боец ММА Александр Чижов подписал контракт с одной из ведущих бойцовских организаций в мире PFL (Profesional Fighters League), занимающейся проведением турниров по смешанным единоборствам.

Главное за рубежом:

Российские военные обстреляли город Винницу в центральной части Украины. В результате ударов по Виннице погиб 22 человека, в том числе и трое детей. 52 человека ранены, среди них тоже трое детей. Без вести пропавшими считаются 39 человек. Всего в медицинские учреждения обратились 115 пострадавших.

Европейский союз (ЕС) осуждает решение президента России Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов всем гражданам Украины и не будет признавать эти документы, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Этим утром премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) встретилась с президентом Аларом Карисом, чтобы подать заявление об отставке. Также она предложила созвать завтра внеочередное заседание Рийгикогу, чтобы запросить мандат для новой правительственной коалиции, сообщает Rus.Postimees.

Аэропорты вводят квоты на вылет, авиакомпании режут расписание, отменяют рейсы и задирают цены на билеты. Чтобы спасти отпускной сезон и предотвратить коллапс, власти и бизнес идут на чрезвычайные меры.

На побережье Австралии из океана выбросило очень странных существ, которые напугали местное население. Житель австралийского штата Новый Южный Уэльс наткнулся на "инопланетное" животное, лежащее на пляже, сообщает Yahoo News Australia.

ВОЗ вновь предупреждает мир о том, что пандемия еще далеко не закончилась, и главными антигероями стали два варианта "Омикрона" - BA.4 и BA.5. В чем их сила и слабость?

Интересное чтиво:

​Анастасия Майор – смелая харьковчанка с добрым сердцем, которая вместе с мужем и командой волонтеров с первых дней войны помогает своим согражданам. Поговорили с Анастасией о героизме жителей Харькова, нескончаемых взрывах и любви к Украине.

Портал StarHit.ru цитирует российского шоумена и ведущего Валдиса Пельша, который в последнем интервью российским СМИ прокомментировал действия Максима Галкина и Чулпан Хаматовой, выступивших с критикой военных действий на территории Украины и покинувших РФ.

Популярный комик, шоумен и ведущий Максим Галкин, который публично осудил войну в Украине и сейчас находится с семьей в Латвии, написал в своем Telegram-канале пост о российских СМИ.