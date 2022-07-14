"Душевный человек", превратившийся в тирана: почему офицер НВС, возможно, застрелил свою жену?

В Лиепае на улице Мирдзас Кемпес, где во вторник вечером, вероятно, после того, как в нее выстрелил муж, из окна выпала женщина, которая позже скончалась в больнице, вытоптана трава. В двадцати метрах - в том месте, где мать двоих детей выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от мужа, сломано дерево. Судя по всему, женщине удалось убежать в конец дома, где ее нашла полиция лежащей на земле. Сразу после этого сотрудники Батальона специального назначения Государственной полиции выломали дверь квартиры, где произошел конфликт, и обнаружили мужчину с телесными повреждениями. Медики констатировали его смерть.

По неофициальной информации, он застрелился.

Полицию вызвали соседи во вторник вечером, в 20:49, так как мужчина стучал в дверь квартиры и из квартиры доносились "нечеловеческие крики". Через несколько минут жители близлежащих домов услышали несколько выстрелов. Одни говорят - два, другие - пять. Соседка рассказала, что шум отвлек ее от просмотра документального фильма. Когда она высунулась из окна, то увидела лежащую на земле молодую женщину в черных шортах и ​​красной майке. Сразу же приехали медики скорой помощи и полиция.

Сосед из дома напротив помнит женщину. "Стройная, красивая", - говорит он. Кристина - так звали покойную мать двоих детей. В Лиепае она жила недолго - около полугода. Женщина вышла замуж за Юриса, высокопоставленного офицера НВС, год назад на Лиго.

Родственники говорят, что "свадьба была странной", как и последующие отношения пары, хотя поначалу Кристина характеризовала избранника близким как "душевного человека".

Они не исключают, что Кристина уже тогда боялась мужа. Юрис был старше жены на 20 лет. У обоих есть дети от предыдущих отношений. Конфликты начались через два месяца после свадьбы, говорят родственники Кристины. По их словам, Юрис пытался контролировать жену, приказал поменять работу, потом решил, что она должна переехать в Лиепаю.

О том, почему Кристина вышла замуж за мужчину старше себя на 20 лет, что произошло между ними и привело к трагедии, читайте скоро в онлайн-журнале KLIK.​

Уже сообщалось, что полиция возбудила в связи с инцидентом уголовное производство по статье Уголовного кодекса о преступлениях против личного здоровья.

В интересах следствия полиция не предоставляет больше информации.

Сандра Брале, пресс-секретарь командира Национальных вооруженных сил (НВС) Леонида Калныньша, подтвердила агентству LETA, что к инциденту причастен военнослужащий.

Трагедия случилась в свободное от службы время, служебное оружие во время инцидента не применялось.

Принимая во внимание, что инцидент не связан со службой, больше информации о профессиональной деятельности военнослужащего НВС не предоставляет.