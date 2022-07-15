Официально: Балцерс остаётся в НХЛ и переезжает во Флориду

25-летний нападающий подписал с клубом однолетний контракт. "Флорида" не раскрывает детали сделки, но по данным CapFriendly, это односторонний контракт с зарплатой 750 тысяч долларов за сезон.

"Рудольф - трудолюбивый плеймейкер, обладающий скоростью и мастерством. Его энергия хорошо дополнит наш состав", - отмечает генеральный менеджер "Флориды" Билл Зито.

В прошлом сезоне "Флорида" в 82 матчах регулярного чемпионата набрала 122 очка и впервые в истории выиграла Президентский кубок - это ежегодная награда, которая вручается команде, лучше всех сыгравшей в регулярном сезоне.

В 82 матчах регулярного чемпионата "Флорида" забросила 337 шайб (в среднем 4,11 за игру), став самой результативной командой. Второе место по этому показателю занял "Торонто" - 312 шайб (3,80 за игру).

Балцерс в прошлом сезоне, выступая за клуб НХЛ "Сан-Хосе Шаркс", провёл 61 игру, забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач. За четыре сезона в НХЛ латвийский нападающий провёл 153 матча, в которых набрал 57 (25+32) очков.

Рудольф представлял сборную Латвии на трёх чемпионатах мира. В его активе 22 матча, 8 голов и 12 результативных передач. Кроме того, нападающий принял участие в Олимпиаде-2022 в Пекине, где в трёх матчах набрал 6 (3+3) очков.