В Великобритании собака сбежала из дома, случайно оказалась на выставке и получила приз

Собака сбежала из дома в городе 10 июля. Ее хозяйка Паула Клозиер не могла найти Бонни, несмотря на все усилия - вместе с соседями, полицией, ветеринарами и кинологами.

"Мы были в панике, ведь мы живем прямо у шоссе. Раньше Бонни была бродячей собакой, и мы волновались, что она не догадается вернуться", - приводят слова хозяйки собаки "Правила жизни".

В день пропажи бигля возле дороги его обнаружил Джон Уилмер, когда ехал вместе с двумя своими собаками на выставку в соседний город. "Она была такой милой, и я подумал, что было бы неплохо взять ее. Мы немного спешили на выставку, но взяли Бонни с собой в машину. Этим я поделился в соцсетях", - рассказал Уилмер.

Благодаря посту хозяйка бигля узнала, где находится ее питомец, и связалась с мужчиной. Собака вернулась домой.