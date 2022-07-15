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В Великобритании собака сбежала из дома, случайно оказалась на выставке и получила приз

Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock/5 second Studio

В Великобритании пятилетний бигль по кличке Бонни занял призовое - третье - место в категории "Лучшая собака-спасатель" на выставке домашних животных в Фелбридже. Потерявшаяся собака оказалась там из-за мужчины, который нашел ее на обочине, рассказывают BBC и Daily Mail.

Собака сбежала из дома в городе 10 июля. Ее хозяйка Паула Клозиер не могла найти Бонни, несмотря на все усилия - вместе с соседями, полицией, ветеринарами и кинологами.

"Мы были в панике, ведь мы живем прямо у шоссе. Раньше Бонни была бродячей собакой, и мы волновались, что она не догадается вернуться", - приводят слова хозяйки собаки "Правила жизни".

В день пропажи бигля возле дороги его обнаружил Джон Уилмер, когда ехал вместе с двумя своими собаками на выставку в соседний город. "Она была такой милой, и я подумал, что было бы неплохо взять ее. Мы немного спешили на выставку, но взяли Бонни с собой в машину. Этим я поделился в соцсетях", - рассказал Уилмер.

Благодаря посту хозяйка бигля узнала, где находится ее питомец, и связалась с мужчиной. Собака вернулась домой.

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