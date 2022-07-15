Выявлено 838 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 79 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

Оба были вакцинированы от коронавируса.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 464,9 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3062 лабораторных теста на Covid-19, 27,4% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 363 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 475 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 844 980 человек, 5875 человек скончались от этого заболевания.