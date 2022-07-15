Сколько денег Абрамович потерял из-за санкций?

Сообщается, что Роман Абрамович лишился половины своего состояния. Согласно отчету The Times, за последний год состояние российского олигарха сократилось примерно с 13,9 до 7,5 миллиарда долларов США.

На состояние олигарха повлияли санкции, наложенные британским правительством и ЕС. Абрамович был обвинён в "тесных связях с Владимиром Путиным" и "привилегированном доступе к президенту". По информации СМИ, сейчас он пытается оспорить это решение - в ЕС направлены соответствующие документы, речь идёт о том, что наложенные санкции дискриминационны, а близкие отношения с Путиным не доказаны, пишет Spots24.ru.

У Абрамовича заморозили имущество в Великобритании, Франции и Джерси. Олигарху пришлось продать футбольный клуб "Челси". Деньги с этой сделки, вероятно, он не получит. Порядка 3 миллиардов долларов переведено на замороженный счёт Абрамовича в Великобритании.

Ранее Роман Абрамович заявлял, что вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь жертвам войны в Украине. Остальная часть (порядка 2 миллиардов долларов) пойдёт на развитие "Челси".

Абрамович распродаёт свою недвижимость в Лондоне, которая оценивается в 250 миллионов долларов, пишет The Guardian.

Кроме этого, Министерство экономики и финансов Франции конфисковало 33 объекта недвижимости, принадлежащие российским олигархам, на общую сумму в 23 млрд долларов (в том числе самолеты, яхты и виллы). Среди них были и те, что находились в собственности Абрамовича. Точная сумма названа не была, но ходил слух, что арестована вилла "Шато де ла Круа" на мысе Антиб стоимостью 110 миллионов долларов. После был арестован дворец в Португалии. Также суд Нью-Йорка дал разрешение на арест двух частных самолётов Абрамовича - Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER (правда, они находятся в РФ и ОАЭ). Аресты выданы и на яхты Абрамовича, но он успел их вывезти из территориальных вод ЕС. Есть версии, что яхты стоят в Турции.