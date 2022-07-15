Фото и видео ⟩ Ирландские фанаты устроили стычки на поле и повеселились в Старой Риге

"Рига" обыграла на своём поле североирландскую команду "Дерри Сити" со счётом 2:0 (1:0), за две игры получив результат 4:0.

Визит североирландского клуба в Ригу не обошёлся без инцидентов. К примеру, приезжий болельщик решил выбежать на поле, но охранникам удалось очень быстро его нейтрализовать.

В Twitter писали: "Для болельщиков "Дерри Сити" визит в Ригу считался бы провальным, если бы не стычка с правоохранителями".

Derry City līdzjutējiem vizīte Rīgā skaitītos kā neizdevusies, ja nebūtu saķeršanās ar likumsargiem. ✅ pic.twitter.com/xn75HheGo8 — LV_futbols (@LV_futbols) July 14, 2022

Кроме того, болельщики "Дерри Сити", уже получившие известность в футбольном мире, от души отдохнули в рижских увеселительных заведениях как до самого матча, так и после него.

На 33-й минуте хозяева поля решительно пошли к воротам соперника, в результате чего счёт был открыт в пользу "Риги" - 1:0. Вскоре после этого у Микаэля Сойсало был шанс удвоить преимущество, но голкипер "Дерри Сити" Брайан Марр спас свою команду.

Во втором тайме рижане играли осторожнее и меньше атаковали, и на 56-й минуте североирландцы вплотную подошли к тому, чтобы сравнять счёт, отправив мяч над перекладиной ворот "Риги".

Ближе к концу основного времени рижане стали больше контролировать мяч, и на 76-й минуте Рамос забил с дальней дистанции второй гол в матче.

Во втором отборочном раунде Лиги конференций "Лиепая" сыграет с швейцарским клубом "Янг Бойз", а "Рига" - со словацким "Ружомбероком". Также со второго отборочного раунда борьбу в еврокубках начнёт "Валмиера", которой будет противостоять северомакедонский клуб "Шкендия".

Первые матчи пройдут 21 июля.