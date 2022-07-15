Умер 29-летний экс-футболист московского "Спартака" Александр Козлов

По информации источника, у него оторвался тромб прямо во время тренировки любительской команды "Зоркий", за которую он играл в последнее время. На момент трагедии Козлову было всего лишь 29 лет.

Козлов играл за "Спартак" с 2010 по 2016 год. В составе клуба он забил один мяч. В июне 2016 года подписал двухлетний контракт с клубом ФНЛ "Тосно", но, проведя за клуб два матча, через два месяца перешёл в воронежский "Факел".

В январе 2017 года подписал однолетний контракт с казахстанским клубом "Окжетпес". В феврале 2018 года вернулся в Россию, подписав контракт с "Тюменью". Затем выступал за "Химки" и ереванский "Арарат".