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  • Умер 29-летний экс-футболист московского "Спартака" Александр Козлов

Умер 29-летний экс-футболист московского "Спартака" Александр Козлов

Умер бывший футболист московского "Спартака" Александр Козлов, причиной стал оторвавшийся тромб, сообщает Baza.

По информации источника, у него оторвался тромб прямо во время тренировки любительской команды "Зоркий", за которую он играл в последнее время. На момент трагедии Козлову было всего лишь 29 лет.

Козлов играл за "Спартак" с 2010 по 2016 год. В составе клуба он забил один мяч. В июне 2016 года подписал двухлетний контракт с клубом ФНЛ "Тосно", но, проведя за клуб два матча, через два месяца перешёл в воронежский "Факел".

В январе 2017 года подписал однолетний контракт с казахстанским клубом "Окжетпес". В феврале 2018 года вернулся в Россию, подписав контракт с "Тюменью". Затем выступал за "Химки" и ереванский "Арарат".

По материалам портала "Чемпионат" Александр Козлов становился серебряным призёром чемпионата России сезона-2011/2012 и победителем Первенства ПФЛ сезона-2014/2015.

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