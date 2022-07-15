Умер 29-летний экс-футболист московского "Спартака" Александр Козлов
Умер бывший футболист московского "Спартака" Александр Козлов, причиной стал оторвавшийся тромб, сообщает Baza.
Умер бывший футболист московского "Спартака" Александр Козлов, причиной стал оторвавшийся тромб, сообщает Baza.
По информации источника, у него оторвался тромб прямо во время тренировки любительской команды "Зоркий", за которую он играл в последнее время. На момент трагедии Козлову было всего лишь 29 лет.
Козлов играл за "Спартак" с 2010 по 2016 год. В составе клуба он забил один мяч. В июне 2016 года подписал двухлетний контракт с клубом ФНЛ "Тосно", но, проведя за клуб два матча, через два месяца перешёл в воронежский "Факел".
В январе 2017 года подписал однолетний контракт с казахстанским клубом "Окжетпес". В феврале 2018 года вернулся в Россию, подписав контракт с "Тюменью". Затем выступал за "Химки" и ереванский "Арарат".
По материалам портала "Чемпионат" Александр Козлов становился серебряным призёром чемпионата России сезона-2011/2012 и победителем Первенства ПФЛ сезона-2014/2015.