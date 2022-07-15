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Преобразить дом с IKEA: прием заявок на участие в передаче - до 17 июля

ФОТО: Пресс-фото

В седьмой раз IKEA ищет смелых людей, мечтающих преобразить интерьер своего жилья. Те, кто подаст заявку на участие, получат возможность стать героями нового осеннего сезона передачи "Мой дом с IKEA", транслируемой на канале TV3. На этот раз участников и зрителей ждет необычный поворот - в преображении 8 различных видов помещений будут участвовать не только дизайнеры интерьеров IKEA, но и сами их обитатели. Все будет зависеть от удачи!

Седьмой сезон передачи будет отличаться от всех предыдущих тем, что среди участников будет проведен розыгрыш. Результат розыгрыша решит, пройдут ли преобразования без жильцов или же они смогут участвовать и приложить руку к практическому процессу, работая плечом к плечу со специалистами IKEA. В сезоне не будет двух похожих эпизодов, ведь даже ход преобразований каждый раз может быть иным. Розыгрыш решит, будут ли измерения, планировка и сборка мебели доверены дизайнеру интерьеров IKEA… или самим участникам. От результатов розыгрыша зависит также бюджет проекта. Таким образом, у зрителей появится возможность получить информацию о возможных решениях, предусмотренных для каждого бюджета.

"Мы ищем 8 кандидатов-энтузиастов, людей, увлеченных идеями обустройства дома и готовых участвовать как в творческих, так и в практических работах по преобразованию пространства. Такой подход и ценовой диапазон приближают этот сезон к концепции IKEA, согласно которой сами обитатели помещений участвуют в создании интерьера, например, собирая мебель своими руками. Если в результате розыгрыша некоторым участникам выпадет задача спланировать интерьер или смонтировать какой-либо предмет мебели, они получат советы и помощь специалистов IKEA. Таким образом, и у зрителей появится возможность ознакомиться с различными идеями и практическими приемами", - рассказывает Агнесе Узрауга, руководитель отдела маркетинга.

ФОТО: Пресс-фото

Заявки принимаются до 17 июля

На сегодняшний день дизайнеры интерьеров IKEA провели в Латвии бесплатные преобразования почти в 50 жилых, общественных и коммерческих помещениях. Во время предыдущих сезонов были преобразованы спальни, гостиные, нестандартные кухни, комнаты в летних домах, гаражи и коммерческие помещения. Специалисты IKEA помогли участникам начать новый этап в своей жизни, показав способы наиболее рациональной организации пространства, создав интерьеры, отражающие индивидуальность их обитателей.

Этой осенью мы вновь приглашаем не только жителей, но и представителей учреждений, общественных организаций, предприятий и других заинтересованных лиц подавать заявки на преображение интерьера. В заявке необходимо указать выбранное помещение, приложить фотографии этого помещения и кратко описать причины, по которым необходимы изменения, для каких целей и какой деятельности помещение будет служить после преобразований. Финалистов, чьи помещения будут преобразованы бесплатно, выберет жюри.

Седьмой сезон передачи "Мой дом с IKEA", созданной в сотрудничестве IKEA и TV3, начнется осенью. Передача будет транслироваться по телевидению с середины октября.

"Каждый сезон для нас был полон сюрпризов. Обычно мы их "слышали", когда звонили кандидатам в участники, и "видели" на лицах участников, когда они входили в преображенные помещения. Этот сезон будет иным. Надеемся, что мы будем переживать сюрпризы на каждом этапе - и во время розыгрыша, когда главную роль сыграет удача, и в процессе преобразований, результат которых будет зависеть также от самих участников. Это может быть первое в их жизни участие в создании интерьера или сборка мебели без ясного понимания, как это делается. Поэтому для этого сезона мы ищем смелых, открытых и готовых к приключениям участников, а также ждем их помещения. Не проспи!" - говорит продюсер передачи Луизе Фелдмане.

Заявку можно подать до 17.07.2022 до 16.00, заполнив форму заявки на https://www.tv3.lv/ikeamajas/. Организаторы проекта свяжутся только с выбранными претендентами.

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