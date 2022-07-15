Преобразить дом с IKEA: прием заявок на участие в передаче - до 17 июля

Седьмой сезон передачи будет отличаться от всех предыдущих тем, что среди участников будет проведен розыгрыш. Результат розыгрыша решит, пройдут ли преобразования без жильцов или же они смогут участвовать и приложить руку к практическому процессу, работая плечом к плечу со специалистами IKEA. В сезоне не будет двух похожих эпизодов, ведь даже ход преобразований каждый раз может быть иным. Розыгрыш решит, будут ли измерения, планировка и сборка мебели доверены дизайнеру интерьеров IKEA… или самим участникам. От результатов розыгрыша зависит также бюджет проекта. Таким образом, у зрителей появится возможность получить информацию о возможных решениях, предусмотренных для каждого бюджета.

"Мы ищем 8 кандидатов-энтузиастов, людей, увлеченных идеями обустройства дома и готовых участвовать как в творческих, так и в практических работах по преобразованию пространства. Такой подход и ценовой диапазон приближают этот сезон к концепции IKEA, согласно которой сами обитатели помещений участвуют в создании интерьера, например, собирая мебель своими руками. Если в результате розыгрыша некоторым участникам выпадет задача спланировать интерьер или смонтировать какой-либо предмет мебели, они получат советы и помощь специалистов IKEA. Таким образом, и у зрителей появится возможность ознакомиться с различными идеями и практическими приемами", - рассказывает Агнесе Узрауга, руководитель отдела маркетинга.

ФОТО: Пресс-фото

Заявки принимаются до 17 июля

На сегодняшний день дизайнеры интерьеров IKEA провели в Латвии бесплатные преобразования почти в 50 жилых, общественных и коммерческих помещениях. Во время предыдущих сезонов были преобразованы спальни, гостиные, нестандартные кухни, комнаты в летних домах, гаражи и коммерческие помещения. Специалисты IKEA помогли участникам начать новый этап в своей жизни, показав способы наиболее рациональной организации пространства, создав интерьеры, отражающие индивидуальность их обитателей.

Этой осенью мы вновь приглашаем не только жителей, но и представителей учреждений, общественных организаций, предприятий и других заинтересованных лиц подавать заявки на преображение интерьера. В заявке необходимо указать выбранное помещение, приложить фотографии этого помещения и кратко описать причины, по которым необходимы изменения, для каких целей и какой деятельности помещение будет служить после преобразований. Финалистов, чьи помещения будут преобразованы бесплатно, выберет жюри.

Седьмой сезон передачи "Мой дом с IKEA", созданной в сотрудничестве IKEA и TV3, начнется осенью. Передача будет транслироваться по телевидению с середины октября.

"Каждый сезон для нас был полон сюрпризов. Обычно мы их "слышали", когда звонили кандидатам в участники, и "видели" на лицах участников, когда они входили в преображенные помещения. Этот сезон будет иным. Надеемся, что мы будем переживать сюрпризы на каждом этапе - и во время розыгрыша, когда главную роль сыграет удача, и в процессе преобразований, результат которых будет зависеть также от самих участников. Это может быть первое в их жизни участие в создании интерьера или сборка мебели без ясного понимания, как это делается. Поэтому для этого сезона мы ищем смелых, открытых и готовых к приключениям участников, а также ждем их помещения. Не проспи!" - говорит продюсер передачи Луизе Фелдмане.

Заявку можно подать до 17.07.2022 до 16.00, заполнив форму заявки на https://www.tv3.lv/ikeamajas/. Организаторы проекта свяжутся только с выбранными претендентами.