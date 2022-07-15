Элксниньш: МИД и VDD не давали рекомендаций отказаться от посещения мероприятия в консульстве Белоруссии

"Кроме того, ни Министерство иностранных дел, ни VDD не обнаружили в моих действиях каких-либо нарушений правовых норм", - пишет Элксниньш.

В письме министру также указано, что на административной территории Даугавпилса находится значительное количество предприятий с белорусским капиталом, чей среднегодовой оборот составляет 50 миллионов евро и на которых работает не менее 400 жителей города.

"Кроме того, Даугавпилс - ярко выраженный многонациональный город, и белорусы - одна из самых многочисленных этнических групп в нем. Большинство латвийских белорусов имеют очень тесные связи со своей этнической родиной, где живут их родственники и друзья или находятся могилы близких", - говорит Элксниньш.

Председатель думы присутствовал на мероприятии консульства с целью обеспечения защиты прав и законных интересов жителей самоуправления, в то же время поставив перед сотрудниками консульства и вопрос о предположительно необоснованном помещении гражданина Латвии в психиатрическую больницу в Белоруссии, широко освещавшийся в местных СМИ в июне этого года.

Также на мероприятии Элксниньш встретился с представителями белорусской культурно-просветительской организации "Уздим" и Латвийского союза белорусов, с представителями украинского культурного центра "Мрия", с представителями компаний, работающих в Даугавпилсе, подтвердив свою поддержку тем людям, которые в условиях войны ищут убежища в Латвии.

Со своей стороны министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс заявил, что Элксниньш и другие руководители самоуправлений должны воспринять это как четкое предупреждение и сигнал о том, что действия в поддержку государства-агрессора абсолютно неприемлемы.

"VDD также четко заявила, что сотрудничество с государством-агрессором или его сторонниками не соответствует интересам национальной безопасности Латвии. Министерство только что получило разъяснения мэра Даугавпилса, и эксперты министерства тщательно их оценят. Мы будем также тщательно следить, как Даугавпилс и другие латвийские самоуправления будут соблюдать установленные законом нормы при сносе памятников, прославляющих оккупационную власть", - говорит министр.

Как сообщалось, VDD в связи с посещением Эксниньшем мероприятия заявила, что в нынешней геополитической ситуации участие представителей латвийского государства и самоуправлений в мероприятиях, организованных государством-агрессором Россией или ее ближайшим союзником - Белоруссией, не соответствует интересам национальной безопасности Латвии.

"Подобные действия противоречит осуждающей позиции латвийского государства в отношении преступлений, совершенных Россией против Украины и ее народа, а также не способствует единству латвийского общества в этих сложных условиях", - подчеркнули в VDD.

Позже министр Плешс потребовал у мэра Даугавпилса объяснений в связи с посещением белорусского мероприятия в гостинице "Latgola".