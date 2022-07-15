Главное за 15 июля ⟩ Смерть солдата в Адажи, закрытие трамвайного маршрута и фестиваль Positivus

Новости Латвии:

Военнослужащий Национальных вооруженных сил погиб в пятницу, 15 июля, на военном полигоне в Адажи, сообщили агентству LETA в Национальных вооруженных силах.

Кристине, жизнь которой трагически оборвалась во вторник вечером в Лиепае, на улице Мирдзас Кемпес, вероятно, из-за выстрелов, произведенных ее мужем - сотрудником НВС, за некоторое время до рокового конфликта рассказывала, что муж угрожал ей.

На время строительства Брасовского моста в Риге будет закрыт 11-й трамвайный маршрут, а пассажирские перевозки будут организованы автобусами, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

Покупка повседневных продуктов питания для латвийцев все больше становится проблемой, и, возможно, через несколько месяцев это может привести даже к крупным социальным проблемам, пишет Diena.

Советское наследие до сих пор не исчезло с культурной карты Латвии, в том числе из названий улиц, которые названы в честь "героев" периода оккупации. Общество "Центр публичной памяти" собрало 78 таких названий, которые следует сменить.

14 июля правительство поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов, памятных знаков и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, в том числе памятника в парке Победы в Пардаугаве.

В среду, 13 июля, в Плявиняс в реке Айвиексте утонул мужчина, который пытался спасти своего ребенка, сообщила LЕТА старший специалист Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня.

Главное за рубежом:

Посольство США в Киеве распространило обращение к гражданам США с призывом покинуть Украину. Гражданам США, планирующим поехать в Украину, рекомендуется этого не делать, говорится в заявлении посольства.

В самопровозглашенной "ДНР" скончался пленный гражданин Великобритании Пол Ури.

Институт национальной памяти Польши обнаружил на территории страны два массовых захоронения времен Второй мировой войны, передает "Медуза".

Бывшего директора "Открытой России" Андрея Пивоварова приговорили по делу о "нежелательной организации" к 4 годам колонии общего режима. В течение 8 лет ему запрещено заниматься общественно-политической деятельностью.

Весь мир наблюдал за героизмом украинских воинов, которые два месяца держали оборону Мариуполя на металлургическом комбинате "Азовсталь". Эти люди своей смелостью, стойкостью и поступками не раз доказывали, что они созданы из настоящей стали.

Российский футбольный тренер Георгий Ярцев умер в возрасте 74 лет. Под его руководством сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы 2004 года.

Президент России Владимир Путин уволил гендиректора космического агентства "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в пятницу, 15 июля, сообщили в Кремле.

Интересное чтиво:

"Я ТАК рада, что наконец и до Латвии дошел "безлифчиковый тренд"! На улицах ТАК много красивых женщин без бюстгальтеров, что радостно!" - написала в своем Instagram модель и ведущая Мара Слея.

В эти дни в Англии проходит чемпионат Европы по футболу среди женщин, где одними из главных фаворитов считаются хозяйки турнира.

После двухлетнего перерыва фестиваль Positivus проходит 15 и 16 июля в Риге, на Луцавсале. Первые посетители уже прибыли! Смотрите фоторепортаж.

Болельщики ирландского футбольного клуба "Дерри Сити" после поражения в матче Лиги конференции УЕФА против "Риги" знали, как привлечь к себе внимание как на игровом поле, так и в увеселительных заведениях Риги.

Своими мыслями о жизни в Латвии поделилась украинский инфлюэнсер София Стужук, которая с начала войны перебралась в нашу страну к возлюбленному.