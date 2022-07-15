Видео ⟩ Украинские беженцы открыли свой ресторан в Бигауньциемсе

В Украине у них была многофилиальная компания, основной деятельностью которой были грузоперевозки и строительство. Но приехав в Латвию вместе с членами семьи, они решили начать все сначала. Уже 10 июня в Бигауньциемсе вместо заведения общепита, не пережившего пандемию, открыли ресторан.

Из девяти сотрудников ресторана по своей профессии работает только повар, но остальные полны решимости сделать все, чтобы этот проект удался.

Согласно информации, собранной VID, в настоящее время 93 украинских гражданских лица начали экономическую деятельность в Латвии, а 5611 украинцев нашли работу на одном из 2183 латвийских предприятий.

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