Министр обороны Украины: американские ракетные установки MLRS уже в стране

30 июня агентство Рейтер сообщило, что украинские военнослужащие уже проходят обучение на установках MLRS, а также на легких 105-миллиметровых гаубицах.

Две установки MLRS на учениях в Южной Корее. Одна из них выпускает ракету ATACMS. Остальные контейнеры в этой и второй машинах - обычные, с шестью ракетами ФОТО: Getty Images

В чем особенности

Сложность в оценке информации об этих системах заключается в том, что название MLRS, которое расшифровывается как Multiple Launch Rocket System (реактивная система залпового огня или РСЗО), может также использоваться для обозначения целого класса реактивной артиллерии.

Например, советский БМ-21 "Град" на английском языке также будет обозначаться как MLRS.

M142 HIMARS представляет собой более легкую и мобильную модификацию М270 MLRS. Один пусковой контейнер с шестью ракетами HIMARS установлен на шестиколесном автомобильном шасси. У М270 MLRS два таких же контейнера, смонтированные на гусеничном шасси.

Отличие двух систем заключаются, во-первых, в боекомплекте. М270 MLRS способна выпустить в одном залпе в два раза больше ракет.

Второе отличие двух систем - в мобильности и проходимости. Гусеничное шасси M270 (она использует модифицированное шасси БМП Bradley) позволяет ей легче передвигаться по пересеченной местности, что сильно расширяет возможности выбора позиции для стрельбы.

M142 HIMARS на колесном шасси более мобильна, способна передвигаться на большие расстояния с большей скоростью, но ее проходимость ниже, чем у гусеничной М270.

Скорость играет не меньшую важность для таких систем на вооружении украинской армии, чем проходимость, поскольку их используют для быстрых ударов (тактика "Бей и беги").

По подсчетам BBC News Украина, за последние две недели в результате обстрелов уничтожены как минимум 15 крупных тыловых объектов российских вооруженных сил.

Карта уничтоженных складов российских войск ФОТО: BBC

Сложность борьбы с такими системами в том, что они выпускают ракеты по цели неожиданно, и прежде чем по ним удается открыть ответный огонь, они уезжают с места.

Устройство таких комплексов позволяет довольно быстро перезаряжать их - вместо загрузки ракет по одной каждая установка меняет целиком кассету с шестью снарядами, поднимая их прямо с грунта при помощи встроенного крана.

Ракеты GMLRS, которые используются в Украине, позволяют поражать цели на расстоянии до 70 км, причем они также обладают повышенной точностью.

Наконец, залповый пуск шести ракет довольно сложно перехватить средствами ПВО.

M142 HIMARS и М270 MLRS могут также использовать вместо контейнера с шестью ракетами для залпового пуска одну тактическую ракету MGM-140 ATACMS. Дальность этой баллистической ракеты - до 300 километров.

Украина не раз заявляла, что хотела бы получить этот комплекс вместе с M142 HIMARS и М270 MLRS, однако сообщений о возможных поставках на Западе пока не появлялось.

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