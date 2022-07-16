Командующий эстонской армией: война в Украине может закончиться двумя способами

Во время своего визита в Украину Херем на этой неделе встретился с командующим ВСУ Валерием Залужным, чтобы обсудить возможности дальнейшей поддержки украинской армии, а также его познакомили с текущим состоянием боевых действий.

"Пока у украинцев хорошо идут дела на войне, у нас все хорошо. Мотивация украинцев высока, но, к сожалению, этот конфликт не завершен. Поэтому одним из условий успеха является постоянная военная поддержка и дополнительные военные учения со стороны Запада, чтобы уравновесить российское доминирование. Мы также рассматриваем дополнительные способы поддержки Украины", - сказал Херем, добавив, что, по его мнению, война в Украине может закончиться двумя способами: если Россия выведет свои войска с Украины или в ситуации, когда, в результате действий украинцев на территории их страны не останется ни одного российского солдата.

На различных встречах украинская сторона неоднократно подчеркивала вклад и поддержку Эстонии и Сил обороны страны в борьбе Украины против российского вторжения.

"Могу подтвердить, что военная помощь Эстонии в Украине достигла нужного места и была значительной. Кроме того, мы должны помнить, что мы также должны быть благодарны украинцам - они ценой своей жизни защищают и свою родину, и будущее Европы", - сказал командующий Силами обороны Эстонии.

В ходе своего визита Херем посетил Киев, Гостомель, Ирпень, Бородянку, Мощун, Харьков и Чернигов, а также встретился с бойцами и командирами частей, отвечающих за оборону Украины.

24 февраля российские войска начали вторжение в Украину по приказу президента Владимира Путина.