Сб, 16.07.2022
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Андрей Элксниньш, председатель Даугавпилсской думы

Видео ⟩ Россия ракетами обстреляла Одессу

ФОТО: Schutterstock.com

В субботу ночью, 16 июля, город Одесса попал под ракетный удар российской армии, пишет Русская служба BBC. 

По информации местных СМИ, по городу попали две ракеты

Удары по Одессе подтвердил спикер военной администрации Сергей Братчук и представители оперативного командования "Юг".

Пресс-секретарь Одесской области Сергей Братчук сообщил, что пострадавших нет. На складах производственно-торговой компании на площади около 1000 квадратных метров бушует пожар. "Охранники предприятия действовали по объявленной воздушной тревоге. Спасательная операция в настоящее время продолжается", - добавил Сергей Братчук.

Незадолго до инцидента в Одессе была объявлена ​​воздушная тревога. После взрыва в месте попадания ракеты вспыхнул пожар и в небо поднялся столб черного дыма.

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