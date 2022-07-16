Видео ⟩ Россия ракетами обстреляла Одессу

По информации местных СМИ, по городу попали две ракеты

Удары по Одессе подтвердил спикер военной администрации Сергей Братчук и представители оперативного командования "Юг".

Пресс-секретарь Одесской области Сергей Братчук сообщил, что пострадавших нет. На складах производственно-торговой компании на площади около 1000 квадратных метров бушует пожар. "Охранники предприятия действовали по объявленной воздушной тревоге. Спасательная операция в настоящее время продолжается", - добавил Сергей Братчук.

Незадолго до инцидента в Одессе была объявлена ​​воздушная тревога. После взрыва в месте попадания ракеты вспыхнул пожар и в небо поднялся столб черного дыма.