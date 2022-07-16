Госпитализации и 33 административных процесса: как прошел первый день фестиваля Positivus
За первые сутки музыкального фестиваля Positivus были госпитализированы четыре человека, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.
За первые сутки музыкального фестиваля Positivus были госпитализированы четыре человека, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.
Еще четверо человек от госпитализации отказались.
"В принципе серьезных травм и серьезных осложнений со здоровьем не констатировано", - сообщила представитель службы Илзе Упите-Завьялова.
Ранее сообщалось, что в первый день музыкального фестиваля Positivus в Риге
а также три уголовных дела за возможное хранение наркотиков.
В общей сложности в связи с фестивалем полиция возбудила 33 дела об административных правонарушениях.
Галерея: Первый день фестиваля Positivus
Фестиваль популярной музыки Positivus стартовал в пятницу на Луцавсале в Риге. В отличие от предыдущих фестивалей, концерты не проходят на протяжении суток, а заканчиваются приблизительно в час ночи.
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