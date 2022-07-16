В СГБ: политические силы и кандидаты в депутаты могут действовать незаконно в ходе выборов в Сейм

В связи с приближением выборов в 14-й Сейм, как и в другие годы, СГБ постоянно следит за развитием событий в стране и в информационном пространстве с целью своевременного выявления и пресечения попыток неправомерного влияния на избирательный процесс или его результаты.

И в этом году нельзя исключить риска того, что определенные политические силы, кандидаты в депутаты или иные приближенные к ним лица могут осуществлять незаконную деятельность, например, покупать голоса с целью влияния на результаты выборов в своих интересах.

Кроме того, как и в другие годы, нельзя исключать попытки иностранного влияния на выборы.

При этом указывается, что в настоящее время СГБ не располагает информацией о конкретных планах каких-либо субъектов по оказанию влияния на избирательный процесс.

На этой неделе газета Neatkarīgā писала, что неизвестные лица, называющие себя Союзом латвийских офицеров, распространили призыв к вооруженному восстанию в Риге в день выборов. Он напечатан на листовках и призывает к насильственному свержению государственной власти.

На странице формата А4 на русском языке всячески очерняется существующая власть Латвии, утверждается, что страной управляют воры и кровопийцы, правящие круги занимаются геноцидом против народа, а бедность и голод осенью ждут 60% населения. Поэтому воров с заграничными паспортами нужно прогнать из правительства, как это когда-то сделал Карлис Улманис, сообщает Neatkarīgā.

В СГБ подтвердили, что ее сотрудники осведомлены о распространении указанных листовок в микрорайонах Риги и оценивают полученную информацию в сотрудничестве с Государственной полицией. Дополнительных комментариев по этому делу СГБ не предоставила.