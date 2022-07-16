CNN: Россия по-прежнему заинтересована в иранских беспилотниках

По данным США, в июне и начале июля российская делегация посетила аэродром к югу от Тегерана, где им продемонстрировали беспилотники с боевым вооружением.

"Мы располагаем информацией, что иранское правительство готовится предоставить РФ несколько сотен беспилотников, в том числе боевых", - рассказал в интервью CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Белый дом предоставил телеканалу спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны упомянутые беспилотники в Кашане во время июньского визита российской делегации.

#Iran began showcasing the Shahed-191 and Shahed-129 drones to #Russia at Kashan Airfield south of Tehran in June, US officials told CNN. Both countries deny previous report about the potential transfer of drones to Russia, thus you should belive it is true pic.twitter.com/VYYXnmhXbz — Guy Elster (@guyelster) July 16, 2022

Ранее Джейк Салливан заявил, что Иран планирует поставить в Россию сотни беспилотников с боевым вооружением для использования в Украине.

"Иранское правительство готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие, - сказал Салливан журналистам.

В Иране поставку беспилотников отрицали. 15 июля глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан в беседе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой назвал сообщения об этом "безосновательными". По его словам, Иран выступает против любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта.