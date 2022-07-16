Сб, 16.07.2022
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Российская делегация посещала аэродром в Иране, чтобы изучить боевые беспилотники

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российская делегация как минимум дважды за последний месяц посещала аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, пишет "Медуза" со ссылкой на CNN.

По данным США, в июне и начале июля российская делегация посетила аэродром к югу от Тегерана, где им продемонстрировали беспилотники с боевым вооружением.

"Мы располагаем информацией, что иранское правительство готовится предоставить РФ несколько сотен беспилотников, в том числе боевых", - рассказал в интервью CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Белый дом предоставил телеканалу спутниковые снимки, на которых, как утверждается, видны упомянутые беспилотники в Кашане во время июньского визита российской делегации.

Ранее Джейк Салливан заявил, что Иран планирует поставить в Россию сотни беспилотников с боевым вооружением для использования в Украине.

"Иранское правительство готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие, - сказал Салливан журналистам.

В Иране поставку беспилотников отрицали. 15 июля глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан в беседе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой назвал сообщения об этом "безосновательными". По его словам, Иран выступает против любых действий, которые могут привести к эскалации конфликта.

 
 

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