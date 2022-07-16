Главное за 16 июля ⟩ Пост офицера, прославляющий оружие, Positivus в разгаре и удар по Одессе

Новости Латвии:

​Офицер Национальных вооруженных сил, который, возможно, застрелил свою жену 12 июля (порталу TVNET известны его имя и фамилия), в день трагедии опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, прославляющий оружие.

В пятницу, 15 июля, на Луцавсале стартовал первый день фестиваля Positivus. Жители столицы активно обсуждают это событие в социальных сетях.

За первые сутки музыкального фестиваля Positivus были госпитализированы четыре человека, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи.

Дезинформатор Марина Корнатовская, распространяющая ложь о вакцинах, Covid-19 и о том, что нас травят распыляя с самолетов яды, теперь рассказывает о принятых в июне поправках к закону об обязательной медицинской проверке и принудительной изоляции. Она заявляет, что теперь составлен список опасных инфекций и принято решение о принудительной изоляции инфицированных и контактных персон. Однако данные правила действуют еще с 2005 года — поменялось лишь то, что теперь к списку опасных болезней добавлена оспа обезьян.

​Людям придется серьезно объяснять, почему в октябре они получат меньшую пенсию, чем в сентябре, - так решение Сейма об индексации пенсий с 1 августа прокомментировала агентству LETA председатель Федерации пенсионеров Латвии Айя Барча.

Центр государственного языка (VVC) признал целесообразным предложение об изменении названий ряда рижских улиц, получивших их в советское время, сообщил главный лингвист VVC Агрис Тимушка.

В следующем году Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) планирует расширить список тары, подлежащей сдаче в депозитную систему, включив в него пластиковые бутылки из-под сиропов и алкогольных напитков всех видов и жестяные банки из-под алкогольных коктейлей.

Эксперт проекта LIFE for Species Института биологии Латвийского университета, энтомолог Николай Савенков обнаружил в Латвии новый вид насекомых - вид чешуекрылых Sesia bembeciformis.

Главное за рубежом:

В субботу ночью, 16 июля, город Одесса попал под ракетный удар российской армии.

Российские военные обстреляли город Винницу в центральной части Украины. Три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. Также от ударов пострадали расположенные рядом Дом офицеров и жилые дома.

Самая младшая из погибших - четырехлетняя Лиза. Ее матери, 33-летней Ирине Дмитриевой, при обстреле оторвало ногу.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил наращивать действия группировок российских войск в ходе военных действий в Украине.

У любых вооруженных сил есть два состояния - либо они воюют, либо они готовятся к войне. "Поэтому мы подходим к этому [военному конфликту] действительно с холодной головой, поскольку постоянно бояться - неправильно. Это, в принципе, уже является одним из видов воздействия на население, на личный состав вооруженных сил, когда пытаются запугать, создать какое-то впечатление, что завтра "вам на голову упадет ядерная бомба, а давайте-ка вы лучше убежите из своей страны, оставите ее без защиты", - такое мнение в эфире "Кто вам платит?" высказал советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии Артур Захаров.

Легендарный ведущий 90-х Евгений Киселев объявлен в розыск. Об этом пишет StarHit.ru со ссылкой на МВД России. Ранее он был назван иноагентом.

Интересное чтиво:

В пятницу, 15 июля, на Луцавсале стартовал музыкальный фестиваль Positivus 2022. Несмотря на проливной дождь, грязь и слякоть посетители фестиваля по традиции порадовали яркими нарядами. Репортер Юрис Фестиваль отправился разыскивать главных модников Positivus 2022. Что из этого вышло? Смотрите видео!

15 июля в Риге с благотворительным концертом в поддержку Украины выступила популярная украинская группа Quest Pistols.

В российской прессе появилась новость о том, что тяжелобольной Борис Моисеев якобы собирается приехать в Юрмалу, чтобы встретиться с Аллой Пугачевой.