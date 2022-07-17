"Я завел детей не для войны". Как мужчины покидают Украину вопреки запрету

Выезд через Instagram

Украинские власти после введения запрета на выезд пояснили, каких категорий мужчин он не касается. Например, выезжать можно отцам-одиночкам, тем, у кого трое или больше детей, людям с инвалидностью. Под запрет также не подпадают, в частности, студенты зарубежных вузов, водители, которые перевозят гуманитарную помощь, а также те, кто постоянно живет за рубежом.

Мужчины, которые не входят в указанные группы, но хотят покинуть Украину, пытаются обойти запрет, например, так: выехать через аннексированный Крым, стать студентом зарубежного вуза, устроиться водителем-волонтером или перейти границу пешком "по зеленке", как это попытался сделать Антон. "Я ничего не платил, но когда узнавал, как это работает, мне говорили, что обычно гид берет с собой четыре человека, с каждого - по пять тысяч долларов. Он их довозит до реки и просто показывает, где именно ее переходить", - вспоминает он.

В соцсетях распространены предложения для выезда украинских мужчин за границу. Так, у Instagram-аккаунта "Выезд всем" более 14 тысяч подписчиков, в шапке профиля жирным отмечено: "Выезд мужчинам из Украины 18-50 лет". В личных сообщениях администраторы аккаунта просят писать в Telegram, если необходимы подробности. Уже там обещают оформить документы польского или другого европейского вуза за 10 дней с зачислением задним числом еще до начала войны, полная стоимость - 980 евро, предоплата - 200 евро.

"Гуманитарка поехала в Украину, а я остался в Европе"

В Telegram у канала "Легальный переезд за границу" более 53 тысяч подписчиков, в его резервном канале - "Помощь на границе" - более 28 тысяч. Предлагают вариант выезда "белый билет" - то есть через получение за 1500 долларов документов об освобождении от воинской службы по состоянию здоровья. А также выезд под предлогом доставки гуманитарной помощи из-за рубежа: говорят, что отправляют по 10 человек в день за 2000 долларов с каждого. Тот же канал дает ссылку на Telegram, где собраны отзывы выехавших: там более 4700 подписчиков.

В нем публикуют сообщения от тех, кто, как утверждается, воспользовался услугой и остался доволен: "Выезжал как волонтер, все получилось быстрее и проще, чем я думал", "Спасибо, что помогли сыну выехать, он уже приехал в Италию", "Доехал до Болгарии, выражаю благодарность". DW написала нескольким десяткам авторов отзывов, из них ответил только один, который сказал, что "не готов рисковать и что-то рассказывать".