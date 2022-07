В портфолио рэпера полно амбициозных проектов в сфере искусства, моды, кино и телевидения. Его долгожданный дебютный альбом Long.Live.A$AP вышел в 2013 году с сопутствующим синглом Goldie. За успешным дебютным альбомом последовал студийный альбом 2015 года At Long Last A$AP, который занял первое место в альбомных чартах. В 2018 году вышел третий сольный альбом Testing (2018), занявший 4-е место в альбомах Billboard 200. В апреле 2019 года A$AP Rocky и Joey Bada$$ записали совместный трек Too Many Gods, который вошел в сборник For the Throne: Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones.