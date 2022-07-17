В субботу, 16 июля, на сцене фестиваля Positivus выступили два артиста с мировым именем - Megan Thee Stallion и рэпер A$AP Rocky (Rakim Mayers).

Фестиваль Positivus ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Фестиваль Positivus ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Megan Thee Stallion - одно из самых популярных имен женского хип-хопа в мире. В 2019 году Megan Thee Stallion вошла в число самых влиятельных рэп-исполнителей на американской рэп-сцене. Получила три премии "Грэмми" как "Лучший рэп-исполнитель", "Лучшее рэп-исполнение" и "Лучшая рэп-песня" с песней Savage. После EP Fever и Suga она выпустила в 2020 году свой дебютный альбом Good News, где две песни заняли первые места чарта США - Savage, ремикс с суперзвездой Бейонсе, а в хите WAP к ней присоединилась Cardi B. Совсем недавно также вышел совместный проект со звездой эстрады Дуа Липой - Sweetiest Pie.

Галерея: Megan Thee Stallion

A$AP Rocky - один из законодателей моды в хип-хопе последних лет. Он стал первым афроамериканским рекламным лицом французского модного дома Dior. Второй студийный альбом рэпера At.Long.Last.A$AP (2015) разошелся тиражом более 1,4 млн экземпляров и стал платиновым. Популярный у кинокритиков фильм Dope с участием музыканта в первый же уикенд вошел в пятерку самых просматриваемых фильмов в США. В 2016 году рэпер также стал креативным директором MTV Lab.

Фестиваль Positivus ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

В портфолио рэпера полно амбициозных проектов в сфере искусства, моды, кино и телевидения. Его долгожданный дебютный альбом Long.Live.A$AP вышел в 2013 году с сопутствующим синглом Goldie. За успешным дебютным альбомом последовал студийный альбом 2015 года At Long Last A$AP, который занял первое место в альбомных чартах. В 2018 году вышел третий сольный альбом Testing (2018), занявший 4-е место в альбомах Billboard 200. В апреле 2019 года A$AP Rocky и Joey Bada$$ записали совместный трек Too Many Gods, который вошел в сборник For the Throne: Music Inspired by the HBO Series Game of Thrones.

Галерея: A$AP Rocky

Уже сообщалось, что фестиваль Positivus в этом году впервые прошел на Луцавсале. В течение двух дней нас ждала беспрецедентная и яркая музыкальная программа, киноклассика и увлекательные мероприятия в перерывах между концертами. В фестивале приняли участие артисты мирового уровня, такие как A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, The Avalanches (DJ Set), Caribou, Asaf Avidan, Yves Tumor, Thundercat, Bas, а также местные музыканты.

Галерея: Второй день фестиваля Positivus