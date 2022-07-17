Трагедия в Лиепае: НВС обещают внимательно следить за психическим состоянием сотрудников

По ее словам, НВС очень серьезно относятся к делу в Лиепае, и поэтому ответственные службы НВС - служба психологов и капелланов - в настоящее время оценивают, какие дополнительные превентивные действия можно предпринять, чтобы более внимательно следить за психическим и психоэмоциональным состоянием сотрудников НВС вне службы - в личной жизни.

Это нужно для того, чтобы осознать необходимость оказания своевременной психологической и духовной поддержки как военнослужащим, так и их близким.

В НВС пояснили, что психологи Центра психодиагностики НВС и подразделений НВС ежедневно внимательно следят за психологическим состоянием военнослужащих. При поступлении на службу каждый кандидат должен предъявить справки от психиатра и нарколога об отсутствии противопоказаний к службе. Также Центр психодиагностики НВС проводит психологическую оценку каждого кандидата.

Все военнослужащие должны один раз в год проходить медицинский осмотр в Военно-медицинском центре НВС, который оценивает пригодность здоровья человека к службе. При необходимости назначаются дополнительные анализы и обследования.

Солдаты проходят дополнительное психологическое тестирование перед международными операциями.

Также проверка осуществляется при необходимости, например, по инициативе командира конкретного подразделения.

Каждый военнослужащий и члены их семей ежедневно имеют бесплатный доступ к психологической и духовной поддержке, подчеркнули в НВС. Даже в кризисных ситуациях есть возможность вызвать психолога или капеллана в любое время суток.

НВС также подтвердили, что в прошлом году один военнослужащий покончил жизнь самоубийством, в свою очередь, у армии нет заключения по делу в Лиепае, так как расследованием занимается Государственная полиция.

Уже сообщалось, что военнослужащий и его жена погибли в Лиепае в результате семейного конфликта.

Курземское региональное управление Государственной полиции сообщило, что во вторник вечером, 12 июля, в полицию поступила информация о том, что некий мужчина громко стучал в дверь квартиры на лестничной клетке многоквартирного дома на улице Мирдзас Кемпес в Лиепае и что, возможно, там разгорелся конфликт.

На место выехал экипаж полиции, а через пять минут в полицию поступил звонок о том, что по тому же адресу раздались выстрелы.

Пока первая бригада была в пути, немедленно был вызван Батальон специального назначения, базирующийся в Лиепае. На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили во дворе лежащую на траве женщину.

На месте медики оказали женщине неотложную медицинскую помощь и доставили ее в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции взломали дверь квартиры и обнаружили мужчину с телесными повреждениями, однако вызванные медики констатировали его смерть. Также во вторник в полицию поступила информация из медучреждения о том, что женщина скончалась в больнице.

В связи с инцидентом полиция возбудила уголовное дело по статье Уголовного кодекса о преступлениях против здоровья человека.

В интересах следствия полиция не предоставляет подробной информации.

Сандра Брале, пресс-секретарь командира Национальных вооруженных сил (НВС) Леонида Калныньша, подтвердила агентству LETA, что к инциденту причастен военнослужащий.

Трагедия случилась в свободное от службы время, служебное оружие во время инцидента не применялось.

Портал liepajniekiem.lv сообщает, что, по неофициальной информации,

женщина во время конфликта выпрыгнула через окно, а мужчина неоднократно стрелял в нее сверху.

Галерея: Трагедия в Лиепае