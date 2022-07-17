Вс, 17.07.2022
Сегодня наши сердца обливаются кровью, а глаза полны слез, потому что наша многотысячная семья потеряла одного из своих. Наибольшую ярость и боль вызывает то, что это маленький, ни в чем не виноватый ребенок. Наш малыш. Наша маленькая Лиза. Всеукраинская благотворительная организация "Даун Синдром"
Всеукраинская благотворительная организация "Даун Синдром"

В воскресенье нарушена работа телефона NMPD

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В воскресенье, 17 июля, в середине дня наблюдаются нарушения в системе приема вызовов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила в Twitter директор NMPD Лиене Ципуле.

По ее словам, в настоящее время в системе приема вызовов NMPD по телефону 113 возникли нарушения. Для экстренных вызовов в ситуациях, угрожающих жизни, Ципуле рекомендует звонить на телефон 112.

Специалисты по обслуживанию ИТ-систем работают над устранением проблемы для восстановления потока звонков.

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