В воскресенье нарушена работа телефона NMPD
В воскресенье, 17 июля, в середине дня наблюдаются нарушения в системе приема вызовов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила в Twitter директор NMPD Лиене Ципуле.
В воскресенье, 17 июля, в середине дня наблюдаются нарушения в системе приема вызовов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила в Twitter директор NMPD Лиене Ципуле.
По ее словам, в настоящее время в системе приема вызовов NMPD по телефону 113 возникли нарушения. Для экстренных вызовов в ситуациях, угрожающих жизни, Ципуле рекомендует звонить на телефон 112.
Специалисты по обслуживанию ИТ-систем работают над устранением проблемы для восстановления потока звонков.
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