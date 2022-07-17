Вс, 17.07.2022
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Медицинское страхование и обязательное среднее образование: что обещает "Новое Единство"?

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ФОТО: LETA

Партия "Новое Единство" в Сейме нового созыва обещает ввести государственное медицинское страхование и обязательное среднее образование, говорится в опубликованной в социальных сетях программе партийного объединения к выборам в 14-й Сейм.

В разделе программы "Защита государства и демократии" в качестве одной из целей указано построение единой политической нации на основе Конституции Латвии, латышского языка, европейских ценностей и понимания того, что государственность, независимость и безопасность Латвии являются основой всего и вопросами общей ответственности. Кроме того, объединение также обещает к 2025 году полностью перейти на обучение на государственном языке, обеспечить разнообразное, качественное и защищенное медиапространство на государственном языке, укрепить национальную идентичность и культурные ценности Латвии, а также укрепить независимую судебную власть как основу демократического государства.

"Новое Единство" также планирует обеспечить долгосрочное и значительное присутствие сил НАТО в Латвии, вложить 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) в национальную оборону, увеличив число дееспособных, экипированных и обученных граждан, способствовать развитию сильного Европейского союза, поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии и выступать за ее евроатлантическую интеграцию. Объединение также хочет оптимизировать работу служб внутренних дел путем модернизации инфраструктуры и укрепления внешней границы, а также внедрения эффективной, понятной населению системы гражданской обороны и антикризисного управления.

В разделе "Равные возможности для всех" ставится цель поддержать домохозяйства и производственные компании, предоставив адресную, быструю и доступную поддержку для преодоления роста цен на энергоносители и высокой инфляции в предстоящие отопительные сезоны. Также планируется ввести ориентированное на пациента государственное медицинское страхование, искоренить любое насилие в семье и в отношении женщин, способствовать улучшению демографической ситуации, обеспечить доступные образовательные услуги для детей и доступность государственного здравоохранения в течение 30 дней.

По мнению членов партийного объединения, необходимо обеспечить устойчивость социального бюджета на достойную старость, ввести регулирование фактического совместного проживания, ввести мотивированное и эффективное управление государством и органами местного самоуправления. "Новое Единство" обещает усилить неправительственные организации, перенаправив 1% подоходного налога с населения на организации общественного блага.

В программе также предусмотрена цель по увеличению объемов строительства дорог с черным покрытием в регионах, обеспечению цифровой инфраструктуры по всей Латвии и созданию удобной и современной системы общественного транспорта для пассажиров. Также планируется стимулировать инвестиции в строительство арендного жилья.

Раздел программы "Человеческий капитал" предполагает привлечение человеческих ресурсов и финансовых вложений в латвийскую экономику, в частности, путем поощрения реэмиграции соотечественников, укрепления связей с диаспорой. Кроме того, по мнению партий, необходимо продолжать реформу содержания образования.

В планы "Нового Единства" в новом Сейме входит введение обязательного среднего образования, включая выпускной экзамен по одному из естественнонаучных предметов, увеличение финансирования исследований и разработок до 1,5% ВВП к 2026 году, инвестиции в конкурентоспособность научных университетов. Объединение также обязуется добиться того, чтобы заработная плата учителей на 20% превышала среднюю заработную плату в стране, а также обеспечить доступность занятий спортом как основы здорового общества.

В раздел "Природный капитал" включены цели по созданию устойчивого управления природными ресурсами, модернизации экономики для достижения климатической нейтральности к 2050 году, реализации "зеленого курса" в соответствии с интересами населения Латвии и достижения полной энергетической независимости от России.

Раздел "Промышленный капитал" предусматривает реализацию умной реиндустриализации путем поддержки для создания экспортоспособных производств, внедрение цифровой системы единого и эффективного государственного управления, инвестирование в развитие регионов, создание привлекательной и качественной для жизни среды. "Новое Единство" также обязуется повысить конкурентоспособность Риги в Северной Европе путем создания единой модели управления рижской метрополией.

Среди указанных целей также повышение прозрачности работы государственных предприятий и продвижение сельской экономики с современным и продуктивным производством, отвечающим будущим потребностям страны.

Уже сообщалось, что действующий премьер-министр Кришьянис Кариньш будет кандидатом на пост премьер-министра партийного блока на предстоящих осенью выборах в 14-й Сейм.

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