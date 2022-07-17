Второй день Positivus: госпитализированы пять человек, возбуждено два уголовных дела

Никто из пострадавших серьезно не пострадал, а дежурившие на фестивале медики оценили ситуацию в субботу как относительно спокойную.

После первого дня фестиваля врачи также признали, что на мероприятии не было серьезных травм или серьезных осложнений со здоровьем.

В субботу, 16 июля, во время музыкального фестиваля Positivus Государственная полиция возбудила два уголовных производства по факту возможного хранения наркотических веществ, а также 64 административных процесса по различным правонарушениям, сообщила представитель Государственной полиции. Лина Багдоне.

По обоим уголовным делам назначена экспертиза для определения того, что представляют собой изъятые вещества.

Также по факту возможного употребления или хранения наркотиков возбуждено 17 административных процессов, еще 8 дел об административных правонарушениях возбуждены в связи с отказом лиц от прохождения экспертизы на предмет возможного употребления наркотиков.

За нарушение ПДД возбуждено 33 административных процесса, из них 11 – за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено 18 дел об административных правонарушениях в основном за использование электросамоката двумя лицами одновременно, а также за передвижение несовершеннолетних на электросамокате без прав.

Минувший день фестиваля Positivus в целом прошел спокойно, без значимых происшествий и без хулиганств, отметила представитель Госполиции.

Уже сообщалось, что в этом году мероприятие проходило в Риге, на Луцавсале.

Галерея: Второй день фестиваля Positivus