Вс, 17.07.2022
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Андрей Элксниньш, председатель Даугавпилсской думы

ВСУ допустили применение HIMARS для ударов по объектам в Крыму

Крымский мост ФОТО: AP/Scanpix

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму, в том числе по кораблям Черноморского флота, пишет "Медуза".

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что объектом атак станет Крымский мост.

"Как только появится первая техническая возможность, он тут же станет этим объектом…

Если есть ограничение от партнеров, в частности, не бить по территории РФ, потому что они видят общую картину, так не будем бить. Так у нас целей на территории Украины хватает", - заявил он, пояснив, что Крымский мост проходит по территориальным водам Украины.

На эти заявления уже ответил российский сенатор Андрей Клишас: "Угрозы со стороны украинской хунты атаковать Крым или Крымский мост только подтверждают, что денацификацию и демилитаризацию нужно проводить на всей Украине, в противном случае всегда будет сохраняться угроза для нашей территории, наших граждан и инфраструктуры".

Сенатор РФ Ольга Ковитиди также заявила, что угрозы Крымскому мосту со стороны Украины нет, он хорошо защищен российскими противоракетными комплексами.

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