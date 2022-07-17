Вс, 17.07.2022
Да, разумеется, человек, который ежедневно оттачивает свои навыки, будет эффективнее, но нам не нужны ниндзя, нам нужны люди - определенное количество личного состава, которое сможет справляться со своими обязанностями достаточно хорошо. Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии
Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии

Главное за 17 июля ⟩ Якорная мина в Лиепае, обещания "Нового Единства" и крушение самолета с грузом бомб

Фестиваль Positivus ФОТО: Juris Lisovs / TVNET

Очередные выходные подошли к концу. Многие побывали на фестивале Positivus, другие предпочли провести время на природе, а RUS TVNET рассказывает о главном за воскресенье, 17 июля.

Новости Латвии:

В четверг, 14 июля, группа водолазов морской эскадрильи обезвредила вторую якорную мину времен Первой мировой войны, обнаруженную на строительной площадке на улице Оскара Калпака в Лиепае.

Партия "Новое Единство" в Сейме нового созыва обещает ввести государственное медицинское страхование и обязательное среднее образование.

Правда ли, что в Латвии электричество в сотню раз дороже, чем в Норвегии? Проверяет команда Re:Check!

После трагедии, произошедшей на этой неделе в Лиепае, Национальные вооруженные силы (НВС) оценивают, какие дополнительные превентивные меры могут быть предприняты для более глубокого наблюдения за психическим и психоэмоциональным состоянием сотрудников, сообщила LETA Сандра Брале, пресс-секретарь командующего НВС.

Адвокат, депутат Сейма Алдис Блумбергс скончался в возрасте 52 лет, сообщает портал LSM.lv, со ссылкой на его коллегу, присяжного адвоката Девийса Элниониса.

Уже в первые часы фестиваля собаки Государственной полиции вместе с кинологами обнаружили как растительные, так и порошкообразные, возможно, опьяняющие вещества, сообщает передача Panorāma на LTV.

На следующей неделе в Латвии потеплеет, осадков ожидается меньше, чаще будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Главное за рубежом:

В Украине с 24 февраля действует запрет на выезд мужчин за рубеж за исключением нескольких категорий. Тем не менее некоторые украинцы пытаются обойти его

Интервью русской службы BBC с Алексеем Резниковым - одним из ключевых членов юридической команды Виктора Ющенко, добившейся назначения третьего тура президентских выборов в 2004 году, после "оранжевого Майдана".

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму, в том числе по кораблям Черноморского флота.

В субботу, 16 июля, на севере Греции потерпел крушение грузовой самолет Ан-12, принадлежащий украинской компании "Меридиан", сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

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В субботу, 16 июля, на сцене фестиваля Positivus выступили два артиста с мировым именем - Megan Thee Stallion и рэпер A$AP Rocky (Rakim Mayers).

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