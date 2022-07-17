Главное за 17 июля ⟩ Якорная мина в Лиепае, обещания "Нового Единства" и крушение самолета с грузом бомб

Новости Латвии:

В четверг, 14 июля, группа водолазов морской эскадрильи обезвредила вторую якорную мину времен Первой мировой войны, обнаруженную на строительной площадке на улице Оскара Калпака в Лиепае.

Партия "Новое Единство" в Сейме нового созыва обещает ввести государственное медицинское страхование и обязательное среднее образование.

Правда ли, что в Латвии электричество в сотню раз дороже, чем в Норвегии? Проверяет команда Re:Check!

После трагедии, произошедшей на этой неделе в Лиепае, Национальные вооруженные силы (НВС) оценивают, какие дополнительные превентивные меры могут быть предприняты для более глубокого наблюдения за психическим и психоэмоциональным состоянием сотрудников, сообщила LETA Сандра Брале, пресс-секретарь командующего НВС.

Адвокат, депутат Сейма Алдис Блумбергс скончался в возрасте 52 лет, сообщает портал LSM.lv, со ссылкой на его коллегу, присяжного адвоката Девийса Элниониса.

Уже в первые часы фестиваля собаки Государственной полиции вместе с кинологами обнаружили как растительные, так и порошкообразные, возможно, опьяняющие вещества, сообщает передача Panorāma на LTV.

На следующей неделе в Латвии потеплеет, осадков ожидается меньше, чаще будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Главное за рубежом:

В Украине с 24 февраля действует запрет на выезд мужчин за рубеж за исключением нескольких категорий. Тем не менее некоторые украинцы пытаются обойти его.

Интервью русской службы BBC с Алексеем Резниковым - одним из ключевых членов юридической команды Виктора Ющенко, добившейся назначения третьего тура президентских выборов в 2004 году, после "оранжевого Майдана".

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму, в том числе по кораблям Черноморского флота.

В субботу, 16 июля, на севере Греции потерпел крушение грузовой самолет Ан-12, принадлежащий украинской компании "Меридиан", сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

С 24 февраля через пограничные пункты восточной границы из России в Эстонию въехало 35 723 гражданина Украины. Но по состоянию на 11 июля въезд в страну запрещен 256 гражданам Украины. Postimees поинтересовался у Департамента полиции и погранохраны (PPA), как происходит фильтрация украинцев на границе.

Интересное чтиво:

Российскую модель Ирину Шейк обвинили в поддержке войны в Украине после того, как она опубликовала в сторис в Instagram фотографии русской бани и салата оливье, использовав в описании букву Z.

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней из мира шоу-бизнеса.

Недавно Эммануил Виторган разместил в соцсети видео с дочерьми. Геолокацию он не ставил, но среди хештегов есть слово "море", что служит намеком на Юрмалу.

В субботу, 16 июля, на сцене фестиваля Positivus выступили два артиста с мировым именем - Megan Thee Stallion и рэпер A$AP Rocky (Rakim Mayers).