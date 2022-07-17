Вс, 17.07.2022
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Всеукраинская благотворительная организация "Даун Синдром"

Украина: Россия нанесла удар по мебельной фабрике в Одессе

Склад мебели в Одессе ФОТО: Скриншот с BBC News

Одесская областная военная администрация опровергла российские утверждения об уничтожении склада с противокорабельными ракетами "Гарпун", сообщает Русская служба BBC.

Ранее Российское минобороны сообщило, что уничтожили склад хранения противокорабельных ракет в Одессе.

В ответ на это заявление, представитель областной администрации Сергей Братчук сказал, что ракеты, выпущенные 16 июля по Одессе, попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное.

"[Министерство обороны России] вылепило из мебельных досок ракеты "Гарпун". Они вчера ракетой попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное", - заявил он.

Противокорабельные ракеты "Гарпун" американского производства были переданы Данией Вооруженным силам Украины.

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