Украина: Россия нанесла удар по мебельной фабрике в Одессе

Ранее Российское минобороны сообщило, что уничтожили склад хранения противокорабельных ракет в Одессе.

В ответ на это заявление, представитель областной администрации Сергей Братчук сказал, что ракеты, выпущенные 16 июля по Одессе, попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное.

"[Министерство обороны России] вылепило из мебельных досок ракеты "Гарпун". Они вчера ракетой попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное", - заявил он.

Противокорабельные ракеты "Гарпун" американского производства были переданы Данией Вооруженным силам Украины.