Украина: Россия нанесла удар по мебельной фабрике в Одессе
Одесская областная военная администрация опровергла российские утверждения об уничтожении склада с противокорабельными ракетами "Гарпун", сообщает Русская служба BBC.
Одесская областная военная администрация опровергла российские утверждения об уничтожении склада с противокорабельными ракетами "Гарпун", сообщает Русская служба BBC.
Ранее Российское минобороны сообщило, что уничтожили склад хранения противокорабельных ракет в Одессе.
В ответ на это заявление, представитель областной администрации Сергей Братчук сказал, что ракеты, выпущенные 16 июля по Одессе, попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное.
"[Министерство обороны России] вылепило из мебельных досок ракеты "Гарпун". Они вчера ракетой попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное", - заявил он.
Противокорабельные ракеты "Гарпун" американского производства были переданы Данией Вооруженным силам Украины.
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