В России задержали Марину Овсянникову

Сообщается, что Овсянникову задержали по ее месту жительства, возле дома. Это, в частности, подтвердил адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.

Пару дней назад, 15 июля, Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной возле Кремля. Она держала в руках плакат со словами: "Путин - убийца. Его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?".

Ранее RUS TVNET писал, что вечером 14 марта в прямой эфир новостей Первого канала неожиданно вбежала женщина с антивоенным плакатом, выкрикивая "Остановите войну! Нет войне!". Этой женщиной оказалась редактор Марина Овсянникова, сотрудница Первого канала, она попыталась прервать эфир программы "Время", когда ведущая Екатерина Андреева говорила о санкциях.

На плакате у Марины Овсянниковой было написано "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". Через несколько секунд, не дожидаясь конца речи Андреевой, в эфире начался сюжет о санкциях.

Еще до акции Овсянникова записала видео, в котором извинилась за участие в пропаганде и призвала к прекращению войны в Украине. Видео было опубликовано в социальных сетях.

После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля.