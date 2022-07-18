Пн, 18.07.2022
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Артур Захаров, советник по медиа Генерального штаба Сил обороны Эстонии

Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

Владимир Зеленский. ФОТО: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO HANDOUT

Ирина Венедиктова была первой в истории Украины женщиной на посту генерального прокурора. Иван Баканов уволен в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский освободил от должностей главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства в воскресенье, 17 июля.

Венедиктова стала первой в истории Украины женщиной на посту генерального прокурора и занимала должность с марта 2020 года. Теперь обязанности генпрокурора возложены на Алексея Симоненко, ее заместителя.

Иван Баканов находился на посту главы СБУ с августа 2019 года. Из указа Зеленского следует, что главу спецслужбы отстранили в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины. Среди прочего, в этой статье говорится, что основанием для отстранения является неисполнение или ненадлежащее исполнение военнослужащим должностных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или иных тяжких последствий или создало угрозу наступления таких последствий.

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