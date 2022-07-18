Передача: Полиция уволит сотрудницу, не предотвратившую нападение сожителя на парня с флагом Украины

В распоряжении LTV есть неофициальная информация о том, что инспектор будет уволена.

В свою очередь Госполиция указала передаче, что служба проверит результаты и опубликует принятые решения и прокомментирует их в течение ближайших дней.

Напомним, в середине июня от работы на время расследования была отстранена сотрудница полиции, сожитель которой избил школьника с флагом Украины на плечах. Это LTV подтвердила и представитель Госполиции Симона Гравите.

Как сообщалось, 20 мая от Памятника Свободы до Парка Победы в Пардаугаве прошел марш "За освобождение от советского наследия". После шествия недалеко от места проведения, на улице Эдуардаса Смилга, водитель BMW вышел из машины и избил молодого человека 2003 года рождения, с украинским флагом на плечах.

После инцидента BMW уехал с места происшествия. Полиция возбудила уголовное дело и провела оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых был установлен возможный виновник - мужчина 1984 года рождения, который уже попадал в поле зрения полиция.

Автомобиль позднее был обнаружен во дворе частного дома, номерные знаки были заменены, а сам нападавший прятался за дымоходом на чердаке дома. Сначала суд в качестве меры безопасности поместил мужчину под стражу, но позже его отпустили. Дело было передано в прокуратуру.

Также сообщалось, что рядом с нападавшим в машине находилась сотрудница полиции. Полиция начала служебную проверку.

Жертва нападения ранее рассказала в интервью LTV, что его отец украинец. Мальчик из маленького города, но учится в Риге. Мальчик утверждал, что нападавший надел мотоциклетные перчатки и предположил, что это было сделано для того, чтобы сделать удары более болезненными. Мужчина напал на него именно потому, что у него на плечах был флаг. Злоумышленник якобы спросил: "Что это у тебя за фашистская тряпка?" Сразу же последовали удары по солнечному сплетению и шее. Когда рядом остановились прохожие, мужчина убежал, а его друзья сфотографировали нападавшего и его автомобиль.

В свою очередь в начале июля стало известно, что адвокат молодого человека, подвергшегося нападению из-за украинского флага, обжаловал решение прокуратуры, постановившей для нападавшего наказание в виде 200 часов принудительных работ.

Подсудимый также выплатил моральную компенсацию, которую требовал молодой человек, однако его адвокат считает, что в таких случаях должно быть назначено реальное тюремное заключение.