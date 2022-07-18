Пн, 18.07.2022
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Пост офицера, возможно, убившего жену

Каждый четвертый тест - положительный. За три дня выявлено 1550 новых случаев Covid-19

Люди в парке. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

За три последних дня в Латвии зарегистрировано 1550 новых случаев Covid-19, информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 498,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 6057 лабораторных тестов на Covid-19, 25,6% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 631 не был привит против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 919 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 846 530 человек, от этого заболевания скончались 5872 человека.

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