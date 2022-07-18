Пн, 18.07.2022
Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как. Антон, украинский беженец, отец
Антон, украинский беженец, отец

ФОТО ⟩ Жозе Моуринью показал свою уникальную татуировку

Жозе Моуринью ФОТО: EPA/Scanpix

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью сделал татуировку со всеми завоёванными им еврокубковыми трофеями.

"Это моя татуировка. Радость римлян [после победы в Лиге конференций] побудила меня сделать её. Тогда я подумал о чём-то особенном, о чём-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки. В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я… Альберто показал мне несколько предложений, я лишь изменил некоторые детали. Вот моя татуировка", - написал тренер "Ромы" в Instagram.

Моуринью выиграл Лигу чемпионов с "Порту" (2004) и "Интером" (2010), победил в Лиге Европы с "Порту" (2003, когда турнир еще назывался Кубок УЕФА) и "Манчестер Юнайтед" (2017) и выиграл Лигу конференций с "Ромой" (2022).

В финале Лиги конференций "Рома" под руководством Моуринью обыграла "Фейеноорд" и стала первой командой в истории, которая выиграла этот турнир. Сам Моуринью стал первым тренером, который побеждал в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.

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