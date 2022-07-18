ФОТО ⟩ Жозе Моуринью показал свою уникальную татуировку
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью сделал татуировку со всеми завоёванными им еврокубковыми трофеями.
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью сделал татуировку со всеми завоёванными им еврокубковыми трофеями.
"Это моя татуировка. Радость римлян [после победы в Лиге конференций] побудила меня сделать её. Тогда я подумал о чём-то особенном, о чём-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки. В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я… Альберто показал мне несколько предложений, я лишь изменил некоторые детали. Вот моя татуировка", - написал тренер "Ромы" в Instagram.
Моуринью выиграл Лигу чемпионов с "Порту" (2004) и "Интером" (2010), победил в Лиге Европы с "Порту" (2003, когда турнир еще назывался Кубок УЕФА) и "Манчестер Юнайтед" (2017) и выиграл Лигу конференций с "Ромой" (2022).
В финале Лиги конференций "Рома" под руководством Моуринью обыграла "Фейеноорд" и стала первой командой в истории, которая выиграла этот турнир. Сам Моуринью стал первым тренером, который побеждал в Лиге Чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций.
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