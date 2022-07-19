ВИДЕО ⟩ Разгром в Валмиере и Кроллис, который возглавил список бомбардиров

21-й тур начался с разгромной победы "Валмиеры" над "Даугавпилсом" со счётом 5:1. В составе хозяев голами отметились Раймонд Кроллис (36' 57'), Камило Мена (48'), Алиун Ндойе (75'). За "Даугавпилс" забивали Валерий Лизунов (69'), а также Ритус Кряуклис (63'), отправивший мяч в собственные ворота.

Отметим, что благодаря дублю в ворота "Даугавпилса" Кроллис стал единоличным лидером в списке бомбардиров чемпионата Латвии - на его счету 14 голов. Следом идёт Андрей Илич из РФШ (12 голов) и Камило Мена из "Валмиеры" (9 голов).

В ещё одном субботнем матче РФШ на выезде обыграла "Метту" - 3:1. Счёт на 9-й минуте матча открыли игроки в зелёной форме - Ингарс Пулис сделал прострел в центр штрафной РФШ, который замкнул Кристофер Рекис.

На 41-й минуте Виталий Максименко с левого фланга сделал навес в штрафную, который головой замкнул Денис Ракель. РФШ сумела выйти вперёд на 67-й минуте, когда Юнуса Муритала после розыгрыша углового отправил мяч в собственные ворота. Окончательный счёт на табло на 93-й минуте установил Эмерсон.

В воскресенье минимальную победу одержала "Рига", которая на стадионе "Сконто" победила "Супер Нову" - 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил бразилец Лукас Рангел, для которого это был дебютный матч за "Ригу" после перехода из полтавской "Ворсклы".

В заключительном матче 21-го тура "Ауда" на стадионе "Сконто" уверенно обыграла "Тукумс" - 3:0. Счёт на 40-й минуте открыл Абиодун Огунийи, который отправил мяч между ног вратаря Сергея Вилкова. На 66-й минуте Станислав Крапухин удвоил преимущество "Ауды", а окончательный счёт на 90-й минуте установил Огунийи, оформивший дубль.

После 21 тура турнирную таблицу чемпионата Латвии единолично возглавляет "Валмиера", которая имеет 53 очка. На втором месте располагается РФШ (48), а замыкает тройку лучших "Рига" (44). Далее идут "Лиепая" (40), "Ауда" (36), "Даугавпилс" (24), "Тукумс" (20), "Спартак" (14), "Метта" (13) и "Супер Нова" (5).

В 22-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 23 и 24 июля, "Супер Нова" на своём поле сыграет с "Тукумсом", "Валмиера" с "Меттой", "Лиепая" с "Даугавпилсом", РФШ с "Аудой", а "Рига" со "Спартаком".