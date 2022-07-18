Бывший командующий НВС: война может продлиться еще долго

По словам Маклакова, война, к сожалению, может продолжаться долго, потому что победить Россию в этой войне - очень трудная задача. Он отметил, что возможности российской армии все еще достаточно велики - даже если будут применяться новые вооружения и боеприпасы, она будет прибегать к старому оружию и сможет вести боевые действия еще долго.

Эксперт подчеркнул, что любая война должна заканчиваться переговорами, и видно, что Россия сейчас пытается получить "какие-то козыри", чтобы заставить Украину пойти на переговоры, например, пытается закрепиться в Донбассе и может попытаться снова атаковать Харьков или занять новые территории вдоль Черного моря.

Маклаков считает, что европейские демократии сталкиваются с большой проблемой, как в дальнейшем реагировать на войну в условиях возможной нехватки энергоресурсов, что негативно скажется на их экономике.

Он подчеркнул, что длительная война экономически не в интересах и самой России.

По мнению бывшего главы НВС, важным переломным моментом в войне является то, что Украина наконец-то получила более мощное западное вооружение, которым уже нанесены успешные удары по военным базам, складам боеприпасов и колоннам снабжения российских войск. Россия приступила к перегруппировке с учетом возможностей, полученных Украиной вместе с этим оружием.