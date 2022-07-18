Видео ⟩ В Риге на железнодорожных путях в аварию попала машина; пострадал человек

Примерно в 3 часа ночи спасатели выехали на улицу Даугавпилс, где автомобиль потерпел аварию на железнодорожных путях. До приезда VUGD из машины своими силами выбрался один человек, еще один человек был передан медикам.

Автомобиль был снят с путей с помощью железнодорожной техники.

В ДТП в Латвии за минувшие сутки пострадали 23 человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. За сутки зарегистрировано 81 дорожно-транспортное происшествие.

Всего в сфере дорожного движения составлено 446 административных протоколов, в том числе 229 за превышение скорости, 16 за вождение в нетрезвом виде и 3 за агрессивное вождение.