Меньше всего своей нынешней работой довольна молодежь

В то же время тех, кто категорически не доволен своей работой среди молодежи тоже больше, чем в других возрастных группах – целых 27%.

По словам эксперта по подбору персонала Эвии Шалте, это может быть связано с рядом факторов: "Современная молодежь довольно требовательна к работе – и среде, в которой нужно трудиться, и к благам, которые они ожидают от работодателя, и к зарплате. В то же время 18-29 лет – это период начала карьеры, когда приходится работать в поте лица, проявлять себя, нередко выполнять менее творческую и более "черную" работу. Поэтому мы можем наблюдать, что люди этого возраста менее довольны своими трудовыми буднями, чем старшее поколение, занимающее более высокие должности".

Так, среди руководителей 88% довольны или скорее довольны своей нынешней работой. Среди квалифицированных специалистов таковых – 85%, а среди работников сферы услуг и торговли, а также неквалифицированных рабочих уровень удовлетворённости ниже: 66% и 48% соответственно.

Интересная корреляция была выявлена между удовлетворенностью своей работой и семейным статусом: люди, состоящие в браке, более удовлетворены (71%), чем одинокие (61%), и даже чем те, кто состоит в неофициальных отношениях (65%).

"Не зря считается, что семья – это большое подспорье. Мы видим, что люди, у которых есть семья, не только более довольны своей работой – многие исследования показывают, что их здоровье также лучше, чем у одиноких людей".1 Не менее интересно и то, что люди с основным образованием в целом более довольны своей работой, чем люди с высшим образованием (43% и 37% соответственно), что, впрочем, можно объяснить уровнем ответственности и стресса.

Анализ уровня удовлетворенности по регионам, в свою очередь, сюрпризов не выявил: этот показатель выше среди жителей Риги и Рижского района (70%), в Видземе (69%), а в Курземе и Земгале – ниже (по 62%). В Латгале уровень удовлетворенности составляет 63%. В целом, это очень высокие результаты, резюмирует Эвия Шалте.

Исследование проводилось в апреле этого года, было опрошено 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.