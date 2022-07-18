События 10 мая в Пардаугаве: несколько полицейских понижены в должности

Еще один полицейский уволен.

Гравите подтвердила, что это те полицейские, которых ранее отстранил от обязанностей глава Госполиции Арманд Рукс.

Ранее сообщалось, что Рукс отстранил от должности исполняющего обязанности начальника участка, командира одного батальона патрульной полиции департамента полиции порядка и одного инспектора. Гравите не стала сообщать, кто из полицейских понижен в должности, а кто уволен.

Гравите также заявила, что служебная проверка продолжается.

Уже сообщалось, что, несмотря на призывы почтить память жертв российской агрессии на Украине 9 мая и не собираться у мемориалов советской власти, к советскому памятнику в Пардаугаве в Риге пришли люди, хотя и в значительно меньшем количестве, чем в другие годы.

Утром цветы у памятника убрали, в результате чего у памятника снова собрались люди. Вечером некоторые из собравшихся вели себя достаточно агрессивно, в том числе восхваляя Россию и оправдывая ее агрессию на Украине.

Отстраненные сотрудники полиции не оценили должным образом ситуацию и неправильно выбрали тактику действий. Конкретные сотрудники не реагировали достаточно активно на указания руководства немедленно прекратить нарушения закона и разогнать собравшихся. Фактически это было сделано только после вмешательства Рукса.

После событий у памятника министр внутренних дел Мария Голубева приняла решение уйти в отставку.

Галерея: Возложение цветов к памятнику в Пардаугаве утром 10 мая