Сеть H&M окончательно уходит из России
Шведская компания по розничной торговле одеждой Hennes and Mauritz (H&M) в понедельник, 18 июля, сообщила, что прекратит деятельность в России, принимая во внимание ее вторжение в Украину.
Шведская компания по розничной торговле одеждой Hennes and Mauritz (H&M) в понедельник, 18 июля, сообщила, что прекратит деятельность в России, принимая во внимание ее вторжение в Украину.
"Тщательно все оценив, мы пришли к выводу, что из-за нынешней ситуации продолжать нашу деятельность в России невозможно", - указали в H&M.
Предприятие, работавшее на российском рынке с 2009 года, сообщило, что возобновит работу магазинов в России до тех пор, пока не будут распроданы запасы товаров.
В H&M пояснили, что уход с российского рынка обойдется компании примерно в два миллиарда крон (188 миллионов евро).
Предприятие остановило торговлю в России еще в марте.
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