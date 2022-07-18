Сеть H&M окончательно уходит из России

"Тщательно все оценив, мы пришли к выводу, что из-за нынешней ситуации продолжать нашу деятельность в России невозможно", - указали в H&M.

Предприятие, работавшее на российском рынке с 2009 года, сообщило, что возобновит работу магазинов в России до тех пор, пока не будут распроданы запасы товаров.

В H&M пояснили, что уход с российского рынка обойдется компании примерно в два миллиарда крон (188 миллионов евро).

Предприятие остановило торговлю в России еще в марте.