Пн, 18.07.2022
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Алексей Резников, министр обороны Украины

На погранпереходе в Терехово стоит очередь почти из 900 грузовиков

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В понедельник утром в очереди на погранпереходе в Терехово на латвийско-российской границе стояло приблизительно 880 грузовиков, свидетельствует информация, опубликованная Службой государственных доходов (СГД).

За минувшие сутки границу на этом пограничном пункте пересекли 174 грузовых автомобиля. В настоящее время расчетное время ожидания грузовиков на границе составляет 122 часа - более пяти суток.

На погранпереходе Гребнево въезда в Россию ожидают примерно 400 грузовиков, а за последние сутки погранпереход пересекли 106 таких машин.

Время ожидания на этом пограничном пункте составляет почти шесть суток.

Очереди на латвийско-белорусской границе значительно короче. На погранпункте в Патерниеки собралось 60 грузовых транспортных средств, в Силене - 280.

По сообщению TV3, несмотря на то, что переходный период для большинства подпадающих под санкции товаров уже закончился и перевозчики должны знать, что эти товары не позволят ввезти в Россию, таможенники по-прежнему сталкиваются с попытками ввоза запрещенных товаров в РФ.

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