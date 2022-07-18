Остапенко поднялась на одну строчку в мировом рейтинге WTA
В понедельник, 18 июля, был опубликован новый еженедельный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
В понедельник, 18 июля, был опубликован новый еженедельный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко в мировом рейтинге WTA поднялась на одну строчку и теперь занимает 17-е место.
Даниела Висмане опустилась на четыре позиции и занимает 271-е место, а Дарья Семенистая находится на 276-й строчке. Остальным латвийским теннисисткам удалось улучшить свои позиции - Диане Марцинкевич на девять строчек (329 WTA), Камилле Бартоне на одну (473 WTA), Анастасии Севастовой на пять (503 WTA) и Анне Озеровой на пять (957 WTA).
Лидером мирового женского тенниса по-прежнему является полька Ига Свёнтек, а следом идёт первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт. Замыкает тройку лидеров гречанка Мария Саккари.
Рейтинг WTA. Версия от 18 июля 2022 года:
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!