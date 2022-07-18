Пн, 18.07.2022
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Остапенко поднялась на одну строчку в мировом рейтинге WTA

Алёна Остапенко ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 18 июля, был опубликован новый еженедельный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко в мировом рейтинге WTA поднялась на одну строчку и теперь занимает 17-е место.

Даниела Висмане опустилась на четыре позиции и занимает 271-е место, а Дарья Семенистая находится на 276-й строчке. Остальным латвийским теннисисткам удалось улучшить свои позиции - Диане Марцинкевич на девять строчек (329 WTA), Камилле Бартоне на одну (473 WTA), Анастасии Севастовой на пять (503 WTA) и Анне Озеровой на пять (957 WTA).

Лидером мирового женского тенниса по-прежнему является полька Ига Свёнтек, а следом идёт первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт. Замыкает тройку лидеров гречанка Мария Саккари.

Рейтинг WTA. Версия от 18 июля 2022 года:

  1. Ига Свёнтек (Польша) - 8336 очков
  2. Анетт Контавейт (Эстония) - 4326
  3. Мария Саккари (Греция) - 4190
  4. Паула Бадоса (Испания) - 4030
  5. Онс Жабер (Тунис) - 4010
  6. Арина Соболенко (Беларусь) - 3267
  7. Джессика Пегула (США) - 3087
  8. Даниэль Коллинз (США) - 3022
  9. Гарбин Мугуруса (Испания) - 2886
  10. Эмма Радукану (Великобритания) - 2717

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