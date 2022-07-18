Остапенко поднялась на одну строчку в мировом рейтинге WTA

Даниела Висмане опустилась на четыре позиции и занимает 271-е место, а Дарья Семенистая находится на 276-й строчке. Остальным латвийским теннисисткам удалось улучшить свои позиции - Диане Марцинкевич на девять строчек (329 WTA), Камилле Бартоне на одну (473 WTA), Анастасии Севастовой на пять (503 WTA) и Анне Озеровой на пять (957 WTA).