Пн, 18.07.2022
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Пост офицера, возможно, убившего жену

Итальянская "Фиорентина" назвала ошибкой покупку Кокорина

Александр Кокорин ФОТО: Sportphoto24/Giuseppe Maf/SIPA

Спортивный директор итальянской "Фиорентины" Даниэле Праде поделился мнением о российском нападающем Александре Кокорине.

Напомним, Кокорин выступает за "Фиорентину" с января 2021 года. За это время он провёл лишь 11 матчей и не забил ни одного мяча.

"Покупка Кокорина была ошибкой, за которую я несу ответственность. Однако в последнее время он играет хорошо, поэтому мы хотим его ещё оценить", - цитирует Праде портал fiorentina.it.

Ранее Праде заявлял, что попытка расторгнуть контракт с Кокориным прошла неудачно. Контракт 31-летнего форварда действует до лета 2024 года.

Кокорин за время своей карьеры выступал за "Сочи", "Зенит", "Динамо", "Анжи" и "Спартак". В составе сборной России нападающий провёл 47 матчей и забил 12 голов.

Осенью 2018-го футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.

В мае 2019-го суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, а 17 сентября футболисты вышли на свободу.

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